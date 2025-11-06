Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru Medicana Sağlık Grubu, 3–9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında dikkat çeken bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı.

Medicana, farklı takımlardan 12 basketbolcuyu bir araya getirerek hazırladığı farkındalık filminde, “Seni hiç tanımasam da, birbirimiz için yaratılmış olabiliriz” mesajını öne çıkardı.

Kampanyanın amacı; basketbolun birleştirici gücünü kullanarak organ bağışının hayati önemine dikkat çekmek ve toplumda kalıcı bir farkındalık oluşturmak.

Altı farklı takım, aynı parkeye çıkan 12 sporcu

Kampanya filminde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin önde gelen takımlarından oyuncular yer aldı.

Filmde sahne alan sporcular şöyle:

- Fenerbahçe Beko: Onuralp Bitim, Metecan Birsen

- Anadolu Efes: Erkan Yılmaz, David Mutaf

- Beşiktaş Gain: Berk Uğurlu, Yiğit Arslan

- Galatasaray MCT Technic: Tibet Görener, Muhsin Yaşar

- Tofaş Spor: Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir

- ONVO Büyükçekmece: Doğan Şenli, Metin Türen

Bu geniş katılımla Medicana, sporun toplumu bir araya getiren yönünü vurgulayarak organ bağışının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

“Birbirimiz için yaratılmış olabiliriz”: Sosyal mesajı güçlendiren sloganlar

Kampanya filminde basketbolcuların kullandığı cümleler, hem dikkat çekici hem de organ bağışının anlamını derinleştiren nitelikte:

- “Sana aşık olmadan da, kalbimi verebilirim.”

- “Ruh eşin olmasam da, sana uyum sağlayabilirim.”

- “Seni hiç tanımasam da, birbirimiz için yaratılmış olabiliriz.”

Bu ifadelerle Medicana, organ bağışının yalnızca tıbbi bir süreç değil; aynı zamanda insanlık için yapılan büyük bir fedakârlık ve yaşam armağanı olduğunun altını çiziyor.

“Organ bağışı insanlık mirasıdır”

Medicana Sağlık Grubu, kampanya ile organ bağışını bir toplum sorumluluğu olarak konumlandırıyor.

Hazırlanan filmde verilen mesaj, organ bağışını şöyle tarif ediyor:

“Organ bağışı yalnızca bir tıbbi işlem değil; gönülden gelen saf bir fedakârlık ve insanlık mirasıdır.”

Kampanya, spor camiasının geniş kitlelere ulaşma gücünü sosyal sorumlulukla birleştirerek toplumda organ bağışına yönelik bilinci artırmayı amaçlıyor.