ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran ve Orta Doğu’daki son gelişmelere ilişkin Pentagon’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının açılışında konuşan Hegseth, Irak ve Afganistan’da görev yapmış bir asker olarak İran’a yönelik yürütülen askeri operasyonun kendisi için kişisel bir anlam taşıdığını belirtti.

Hegseth, İran’ın geçmişte Amerikalı askerlere yönelik saldırılar düzenlediğini iddia ederek, Washington yönetiminin İran’ın nükleer silah elde etmesine kesinlikle izin vermeyeceğini vurguladı.

“Operasyonun üç temel hedefi var”

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran’a yönelik askeri operasyonun temel hedeflerini de açıkladı.

Hegseth’e göre operasyonun öncelikli hedefleri şu şekilde sıralanıyor:

İran’ın füze stoklarının ve füze rampalarının imha edilmesi

İran’ın savunma sanayi altyapısının etkisiz hale getirilmesi

İran donanmasının zayıflatılması

İran’ın nükleer silah elde etmesinin kalıcı şekilde engellenmesi

Hegseth, bu hedeflerin savaşın ilk gününden bu yana değişmediğini ifade etti.

“Saldırıların en yoğun günü olabilir”

Operasyonun planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü söyleyen Hegseth, saldırıların önümüzdeki süreçte daha da yoğunlaşabileceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı, İran içinde gerçekleştirilen askeri operasyonların bazı günlerde daha yüksek yoğunlukta olacağını ifade ederek, “Bugün İran içindeki saldırıların şimdiye kadar en yoğun olduğu günlerden biri olabilir” dedi.

Hegseth, ABD’nin hava üstünlüğünü koruduğunu ve operasyonun askeri açıdan planlandığı şekilde ilerlediğini savundu.

İran’ın saldırı kapasitesi değerlendirildi

Basın toplantısında İran’ın füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesine ilişkin sorular da gündeme geldi.

Hegseth, son günlerde İran’ın saldırı kapasitesinin sınırlı kaldığını öne sürerek, bunun operasyonun etkili olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Verilerin incelendiğinde İran’ın saldırı kabiliyetinin giderek azaldığını ifade eden Hegseth, zaman zaman küçük artışlar görülse de genel eğilimin düşüş yönünde olduğunu belirtti.

Mücteba Hamaney iddiasına yanıt

Toplantıda İran’ın yeni dini lideri olduğu iddia edilen Mücteba Hamaney’in bir saldırıda yaralandığı yönündeki iddialar da soruldu.

Hegseth bu konuda doğrudan bir değerlendirme yapmayarak, İran yönetiminin nükleer silah hedeflerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Sağlık durumuna ilişkin ise yorum yapamayacağını ifade etti.

“Bu sonsuz bir savaş değil”

Operasyonun süresine ilişkin soruya da yanıt veren Hegseth, ABD’nin uzun yıllara yayılan bir savaş hedeflemediğini belirtti.

Operasyonun kapsamının sınırlı tutulduğunu vurgulayan Hegseth, nihai kararların ABD Başkanı tarafından verileceğini söyledi. Hegseth, Washington yönetiminin savaşın genişlemesine izin vermek istemediğini de dile getirdi.

İsrail ile koordinasyon vurgusu

Hegseth, İsrail ile yürütülen askeri koordinasyona da değindi.

İsrail’in bazı operasyonları kendi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiğini belirten Hegseth, ABD’nin ise kendi askeri hedeflerine odaklandığını ifade etti. Washington yönetiminin operasyonun ana çerçevesini belirlediğini söyledi.

Hürmüz Boğazı uyarısı

Basın toplantısında Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının güvenliği de gündeme geldi.

Hegseth, boğazın güvenliğinin ABD için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, enerji hatlarının kesintiye uğramasına yönelik bir girişimin sert şekilde karşılık bulacağını ifade etti.

ABD’nin dünya çapında güçlü askeri kapasitelere sahip olduğunu vurgulayan Hegseth, operasyonun bölgesel bir savaşa dönüşmemesi için kapsamının bilinçli şekilde sınırlı tutulduğunu söyledi.