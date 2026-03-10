Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Çekya Başbakanı Andrej Babiš, Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gündemdeki bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Merz, toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı, İran’da devam eden çatışmalar, Avrupa Birliği’nin önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceği zirve ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını söyledi.

“Savaş uzadıkça soru işaretleri artıyor”

İran’daki çatışmaların giderek daha fazla endişe yarattığını belirten Merz, savaşın her geçen gün yeni riskleri beraberinde getirdiğini ifade etti.

Savaşın hızlı ve ikna edici şekilde sona erdirilmesine yönelik ortak bir planın bulunmamasının kendilerini kaygılandırdığını vurgulayan Merz, bölgede tehlikeli bir tırmanış yaşandığını dile getirdi.

Merz, İran’ın bölgede bazı ülkelere yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek bu saldırıları sert şekilde kınadıklarını söyledi. Almanya ve Avrupa’nın bölgedeki müttefikleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

“Sonsuz bir savaşın hiçbir yararı yok”

Almanya Başbakanı Merz, İran’da devlet yapısının ya da ülkenin bütünlüğünün zarar görmesinin yeni krizlere yol açabileceğini dile getirdi.

Libya ve Irak örneklerine dikkat çeken Merz, benzer senaryoların hem bölgeyi hem de Avrupa’yı olumsuz etkileyeceğini söyledi. Böyle bir durumun güvenlik, enerji arzı ve göç konularında ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Merz, bölgede kalıcı istikrarın ancak barış ve diplomasiyle sağlanabileceğini ifade etti.

“İran nükleer hedeflerinden vazgeçmeli”

Merz, dünya için en güvenli senaryonun İran’ın nükleer programından vazgeçmesi ve bölgesel güvenlik düzeninin bir parçası haline gelmesi olduğunu söyledi.

Bu hedef doğrultusunda Avrupa Birliği, NATO ve bölgedeki ortaklarla temasların sürdüğünü belirten Merz, İsrail ve ABD ile de görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Enerji krizi ve Rusya yaptırımları

Artan enerji fiyatlarına rağmen Rusya’ya yönelik yaptırımların gevşetilmesine karşı olduğunu söyleyen Merz, Ukrayna’ya verilen desteğin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ile Ukrayna’ya verilen desteğin birbirine alternatif olmadığını belirten Merz, Avrupa’nın bu konuda net bir tutuma sahip olduğunu ifade etti.

Merz, Ukrayna’nın Rus saldırılarına karşı desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini ve Avrupa’nın bu süreçte kararlı davranması gerektiğini söyledi.

Nükleer enerji tartışmasına destek

Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in nükleer enerjiyle ilgili açıklamalarına da destek verdi.

Almanya’nın geçmişte aldığı nükleer enerjiden çıkma kararının geri alınamayacağını belirten Merz, buna rağmen enerji politikalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Enerji fiyatlarını düşürmenin uzun vadede ancak arzın artırılmasıyla mümkün olacağını söyleyen Merz, enerji altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Almanya’dan Ukrayna’ya destek mesajı

Merz, Avrupa’nın Ukrayna’ya verdiği desteği azaltmasının Moskova’ya avantaj sağlayacağını söyledi.

Ukrayna savaşının sona ermesi için yürütülecek müzakerelerde Avrupa’nın da masada olması gerektiğini vurgulayan Merz, Rusya’ya karşı yeni yaptırımların gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Ukrayna’ya büyük çaplı finansal destek sağlanması konusunda Avrupa ülkelerinin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail’in Batı Şeria planına tepki

Merz, İsrail’in Batı Şeria’da yürüttüğü bazı askeri operasyonlar ve ilhak planlarına da değindi.

İsrail’in E1 yerleşim projesinin iki devletli çözümü zorlaştıracağını belirten Merz, bu tür adımların bölgedeki barış sürecine zarar verebileceğini söyledi.

Almanya’nın bu konuda endişelerini İsrail yönetimine ileteceğini belirten Merz, Almanya Dışişleri Bakanı’nın bu konuyu görüşmek üzere İsrail’e gideceğini açıkladı.

