İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avustralya’da iltica talebinde bulunduğu belirtilen İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularına yönelik açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Bekayi, futbolculara seslenerek İran’ın onları beklediğini söyledi. Bekayi mesajında, “Endişelenmeyin, İran sizi kollarını açarak bekliyor. Eve dönün” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamalarına tepki

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İranlı futbolculara ilişkin yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi.

Trump’ın bazı sporculara iltica hakkı verilmesiyle ilgili ifadelerini eleştiren Bekayi, Washington yönetimini çifte standart uygulamakla suçladı.

Bekayi, yaptığı açıklamada ABD’nin İranlı sporcuları “koruma” söylemiyle hareket ettiğini ancak bunun samimi olmadığını savundu.

Milli marş tartışması krizi büyüttü

İran Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, turnuva sürecinde yaşanan bir olay nedeniyle gündeme gelmişti.

2 Mart’ta Güney Kore ile oynanan maç öncesinde bazı oyuncuların milli marşı okumadığı iddiası İran kamuoyunda tartışmalara yol açtı. İran devlet televizyonu söz konusu oyuncuları sert şekilde eleştirirken bazı yorumlarda “hain” ifadesi kullanıldı.

Takım, üç gün sonra Avustralya ile oynanan karşılaşma öncesinde ise milli marşı okuyarak selam verdi.

Turnuvadan elendiler

İran Kadın Milli Futbol Takımı turnuvada son olarak Filipinler ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kaybeden İran ekibi turnuvaya veda etti.

Turnuva sonrası bazı oyuncuların İran’a dönmeleri halinde baskı veya kötü muameleyle karşılaşabilecekleri yönündeki iddialar uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Avustralya’da iltica tartışması

Avustralya basınında yer alan haberlerde, İran Kadın Milli Futbol Takımı’ndan bazı oyuncuların kafileden ayrıldığı ve Avustralya Federal Polisi tarafından koruma altına alındığı iddia edildi.

Söz konusu oyuncuların Avustralya hükümetinden yardım talep ettiği ve ülkede kalabilmek için iltica başvurusu yapmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Trump devreye girdi

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Trump, görüşmede İranlı futbolcuların güvenliği konusunun ele alındığını belirtti. Bazı oyuncular için iltica işlemlerinin başlatıldığını ifade eden Trump, 5 sporcuya vize verilerek iltica hakkı tanındığını söyledi.

Trump ayrıca bazı futbolcuların ise ailelerinin güvenliği konusundaki endişeler nedeniyle İran’a dönmeyi tercih ettiğini aktardı.