İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde kurulan Milliyetçi Hareket Partisi’ne ait iftar çadırında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, Arnavutköy Merkez’de bulunan Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Çadırdan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede kısa süreli paniğe yol açtı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiye ekipleri ise yangının çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için yoğun bir çalışma yürüttü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bayrakların zarar görmemesi için seferber oldular

Yangın sırasında çadırın çevresinde asılı bulunan Türk bayrakları ve Milliyetçi Hareket Partisi bayraklarının zarar görmemesi için vatandaşların müdahale ettiği görüldü.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, bazı vatandaşların bayrakları indirerek güvenli bir yere taşıdığı dikkat çekti.

Yangının nedeni araştırılıyor

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin incelemeler sürüyor.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde detaylı çalışma başlattı.