İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin farklı bölgelerinde yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen operasyonlarda ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonların farklı eyaletlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, güvenlik güçlerinin çok sayıda kişi ve bağlantıyı mercek altına aldığı ifade edildi.

Yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Açıklamada, Basra Körfezi bölgesindeki iki ülke adına casusluk yaptığı ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişinin Rezevi Horasan eyaletinde yakalandığı belirtildi.

Yetkililer, söz konusu kişinin İran’ın askeri ve güvenlik alanlarına ilişkin hassas bilgileri topladığı ve bu bilgileri ABD ile İsrail’e aktardığının tespit edildiğini öne sürdü.

Sistan-Belucistan’da casusluk iddiası

İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde de bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Yetkililer, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen şüphelinin askeri birliklerin konumları ile savunma tesislerine ilişkin bilgileri topladığı ve bu bilgileri yabancı ülkelere aktardığını ileri sürdü.

Kürdistan eyaletinde operasyon

İran’ın Kürdistan eyaletinde istihbarat birimleri ile İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ayrılıkçı bir örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişinin, örgüt mensuplarına iletişim ekipmanları taşırken yakalandığı bildirildi. Şüphelinin üzerinde bulunan özel iletişim cihazlarına el konulduğu kaydedildi.

Aynı eyalette düzenlenen başka bir operasyonda ise bir örgüte gönderilmek üzere hazırlanan silah sevkiyatı ele geçirildi.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Yetkililer, ele geçirilen sevkiyatta 10 adet Kalaşnikof tüfek, 21 şarjör ve 630 mermi bulunduğunu açıkladı.

Olayla bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, sevkiyatla ilişkili olduğu öne sürülen bir kişinin ise örgüt üyeleri tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

8 eyalette yeni gözaltılar

İran güvenlik birimleri, İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen 19 kişinin daha ülkenin 8 farklı eyaletinde düzenlenen operasyonlarla yakalandığını duyurdu.

Gözaltına alınan kişilerden birinin yaklaşık 10 yıl yurt dışında yaşadıktan sonra İran’a döndüğü, ülkenin güneybatısında silahlı bir hücre kurduğu ve Tahran’da eylem hazırlığı yaptığı sırada yakalandığı ileri sürüldü.

Tahran’da operasyon

Başkent Tahran’da düzenlenen bir başka operasyonda ise 6 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililer, operasyon sırasında 200’den fazla kesici alet, yaklaşık 5 kilogram uyuşturucu madde ve 200 litreden fazla alkollü içki ele geçirildiğini açıkladı.

İran güvenlik birimleri, ülke genelinde yabancı istihbarat faaliyetlerine karşı operasyonların devam edeceğini belirtti.