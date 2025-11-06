Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in, il başkanlığının banka hesaplarına erişim için resmi talepte bulunduğu öğrenildi.

Bankadan mahkemeye talimat başvurusu

Akbank, Tekin’in erişim talebini doğrudan işleme almak yerine, değerlendirme yapılabilmesi için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden talimat talep etti. Banka, işlemin ancak mahkeme onayıyla gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Kongre süreci ve mahkeme kararları

Kasım 2023’te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak kongrenin iptali istemiyle açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de tedbir kararı vererek Çelik’i görevden aldı. Mahkeme, kongreyi geçersiz sayarak CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden düşürdü ve yerine bir kayyum heyeti atadı. Heyetin başına Gürsel Tekin getirildi.

2 Eylül’de görevden alınan Özgür Çelik, 24 Eylül’de yapılan olağanüstü kongrede yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Gürsel Tekin ise bu gelişmenin ardından iki gün sonra partiden ihraç edildi.

YSK kongreyi geçerli saydı

Aynı mahkeme, CHP’nin 24 Eylül’de gerçekleştirdiği olağanüstü il kongresinin durdurulması yönünde İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yazı göndermişti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kongrenin devam etmesine karar vermişti.