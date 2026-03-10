İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın köklü geçmişine dikkat çekti.

Pezeşkiyan, İran’ın binlerce yıllık bir medeniyetin mirasçısı olduğunu belirterek ülkenin tarih boyunca birçok zorlu süreçten geçtiğini ancak varlığını korumayı başardığını söyledi.

“6 bin yıllık medeniyetin mirasçısıyız”

İran’ın tarihsel birikimine vurgu yapan Pezeşkiyan, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

İran’ın en az 6 bin yıllık bir medeniyetin mirasını taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı, tarih boyunca birçok saldırı ve zorlu sınavla karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Pezeşkiyan, bu süreçlere rağmen İran’ın tarih sahnesinden silinemediğini dile getirdi.

“Saldırganlar gelip geçti, İran ayakta kaldı”

Pezeşkiyan açıklamasında, İran’ı ortadan kaldırmayı hedefleyenlerin tarihi gerçekleri göz ardı ettiğini savundu.

Geçmişte birçok gücün İran üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirten Pezeşkiyan, buna rağmen ülkenin varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı, “İran’ı yok etme hayaline kapılanlar tarih bilmiyor. Saldırganlar gelip geçti, İran ise ayakta kaldı” ifadelerini kullandı.

Mesajın zamanlaması dikkat çekti

Pezeşkiyan’ın açıklaması, bölgede artan siyasi ve askeri gerilimin tartışıldığı bir dönemde geldi.

Cumhurbaşkanının yaptığı bu paylaşımın, İran’ın uluslararası gelişmelere karşı verdiği siyasi mesajlardan biri olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

