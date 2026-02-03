Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümü yaklaşırken, deprem bölgesindeki illerde eğitim öğretime devam edilip edilmeyeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2 Şubat Pazartesi günü ders başı yapan öğrenciler, Cuma gününe denk gelen bu önemli tarihte okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Geçtiğimiz yıllarda bölgedeki bazı illerde uygulanan tatil kararının bu yıl da geçerli olup olmayacağı merak konusu olurken, beklenen ilk haber depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR BİR GÜN TATİL

Kahramanmaraş Valiliği, deprem felaketinin 3. yıl dönümü nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2026 Cuma günü düzenlenecek anma programları, mezarlık ve taziye ziyaretlerinin oluşturabileceği trafik yoğunluğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda, il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okulda ders zili çalmayacak. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller de (zorunlu hizmetler hariç) aynı gün idari izinli sayılacak. Böylece Kahramanmaraşlı öğrenciler, hafta sonu ile birleşen 3 günlük bir izne girmiş olacak.

GÖZLER DİĞER DEPREM BÖLGESİ İLLERİNDE

Kahramanmaraş'tan gelen bu kararın ardından gözler, felaketten etkilenen diğer illere çevrildi. Hatay, Adıyaman ve Malatya gibi depremin yıkıcı etkisinin hissedildiği diğer şehirlerde valiliklerin nasıl bir karar alacağı henüz netleşmedi. Şu an için sadece Kahramanmaraş'ta tatil kararı kesinleşirken, diğer illerden gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Öte yandan 6 Şubat tarihi 'resmi tatil' statüsünde olmadığı için, valiliklerin özel bir kararı bulunmadığı takdirde diğer 70 ilde ve özel sektörde işleyiş normal seyrinde devam edecek.