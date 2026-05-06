Son Mühür - 6 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerine ilişkin yeni yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, Türkiye’de yaşlı bakım hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Yönetmelik kapsamında, 7 bölgede ve 81 ilde sunulan huzurevi ve bakım hizmetlerinin daha bütüncül ve standart bir yapıya kavuşturulması hedeflenirken, yeni düzenlemeyle yaşlı bireylere sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

Bakan Göktaş'tan açıklama

Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kapsamda, 7 bölgemizde ve 81 ilimizde büyüklerimiz için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz. Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını daha ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Değerli büyüklerimize ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun"

6 Mayıs 2026 Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

– Bitki Karantinası Yönetmeliği

TEBLİĞ

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/14)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri