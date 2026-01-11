Son Mühür- TOKİ’nin hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu projede il il kura takvimi netleşmeye devam ederken, gözler İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yapılacak çekimlere çevrildi.

TOKİ, şu ana kadar 19 ilde kura çekimini tamamlarken, bugün Artvin ve Tunceli’de hak sahipleri belirlenecek.

Kura süreci 29 Aralık’ta başladı

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerini belirlemek amacıyla düzenlenen kura çekimleri 29 Aralık itibarıyla başladı. Sürecin 27 Şubat’a kadar devam etmesi planlanıyor.

İlk kura çekimi Adıyaman’da gerçekleştirilirken, bugün ise Artvin ve Tunceli’de konut sahibi olacak vatandaşlar belirlenecek.

TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanacak?

Her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, sonuçlar yalnızca o ile özel açılan kura sonuç sayfası üzerinden ilan edilecek.

Hak sahipliği için asil ve yedek listeler yine TOKİ’nin resmi kanalları aracılığıyla erişime açılacak.

Vatandaşlar, yaşadıkları ilin kura sonuçlarını TOKİ’nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

İl il TOKİ kura çekimi takvimi 2026

TOKİ’nin açıkladığı resmi takvime göre kura çekim günleri şu şekilde:

5 Ocak: Siirt – Van

6 Ocak: Mardin – Ağrı

7 Ocak: Batman – Iğdır

8 Ocak: Bitlis – Kars

9 Ocak: Muş – Ardahan

10 Ocak: Antalya – Bingöl

11 Ocak: Artvin – Tunceli

İstanbul, Ankara ve İzmir’de kura çekimi ne zaman?

En çok merak edilen şehirler arasında yer alan İstanbul, Ankara ve İzmir için henüz net bir kura tarihi açıklanmadı. TOKİ, bu illerdeki kura çekim günlerini ilerleyen süreçte kamuoyu ile paylaşacak.

TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Projeye ilişkin teslimat takvimi de netleşmeye başladı. TOKİ tarafından yapılan planlamaya göre;

Deprem bölgesindeki konutların 2026 yılı içerisinde,

Diğer illerdeki konutların ise Mart 2027 itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.