Paris’in tarihi dokusuyla bilinen sokaklarından Amelot’ta büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Le Parisien tarafından aktarılan bilgilere göre, yaklaşık 100 kişinin ikamet ettiği çok katlı bir apartmanın 5'inci katında düzenlenen ev partisi, binanın statik yapısının zorlanması sonucu felaketle noktalandı.

50 civarında davetlinin bulunduğu dairede, zeminin aniden çökmesiyle birlikte içeride bulunanlar bir alt kata çakıldı. Şenlik havasının hakim olduğu daireden yükselen müzik seslerinin yerini kısa sürede yardım çığlıkları aldı.

Ekipler seferber oldu yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olayın ihbar edilmesiyle birlikte Paris itfaiyesi bölgeye adeta çıkarma yaptı. Yaklaşık 100 itfaiye personelinin katıldığı arama kurtarma operasyonunda, çöken zeminin altında kalan ve yaralanan vatandaşlara müdahale edildi. İlk belirlemelere göre 20'den fazla kişinin yaralandığı faciada, bir kişinin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla tahliye edilen yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bina güvenliği ve mühendislik kusurları gündemde

Görgü tanıklarının ifadeleri, facianın yaşandığı sırada dairenin aşırı kalabalık olduğunu ve zeminin bu yükü taşıyamadığını ortaya koyuyor. Yetkililer, yaklaşık 50 kişinin aynı anda bulunduğu dairedeki zeminin neden bu kadar kolay çöktüğüne dair teknik inceleme başlattı. Eski yapılarla dolu olan Paris'in 11'inci bölgesinde yaşanan bu olay, binaların taşıma kapasiteleri ve denetimler konusundaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi. Olayın ardından bina tamamen boşaltılırken, yapının mühürlenip mühürlenmeyeceğine dair kararın mühendislik raporundan sonra verileceği öğrenildi.

