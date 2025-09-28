Okul kantinlerinde ürünlerin yüksek fiyatlarla satılması öğrencilerin bütçesini zorluyor. Hasan Berat Kaylan tarafından başlatılan kampanya ile Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapıldı. Kampanyada, kantinlerdeki fahiş fiyatların hem öğrencilerin sağlıklı beslenmesini engellediği hem de eğitimde fırsat eşitliğine zarar verdiği vurgulandı.

Change.org üzerinden çağrı

“Okul Kantinlerinde Fiyatlar Aşırı Yüksek – Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçmeli!” başlığıyla Change.org üzerinden başlatılan kampanyada, öğrencilerin sağlıklı ve uygun fiyatlı beslenme hakkının korunması gerektiğine dikkat çekiliyor.

“Kantinlerdeki fiyatlar öğrencileri zorluyor”

Kampanya metninde şu ifadeler yer aldı:

“Okul kantinlerinde satılan ürünlerin fiyatları, öğrencilerin bütçesini ciddi şekilde zorluyor. Örneğin; marketlerde 5 TL’ye alabileceğimiz bir ürün, kantinlerde 15 TL’ye satılıyor. Bu durum öğrencilerin temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamasını engelliyor ve eşitsizliğe yol açıyor. Okullarımızda sağlıklı ve uygun fiyatlı beslenme öğrencilerin hakkıdır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın okul kantinlerini denetleyerek fiyatları öğrencilerin bütçesine uygun hâle getirmesi gerekiyor.”

Sağlıklı beslenme ve fırsat eşitliği vurgusu

Kampanya metninde ayrıca şu görüşlere yer verildi:

“Kantinlerdeki aşırı fiyatlar hem öğrencilerin sağlığını hem de eğitimde fırsat eşitliğini olumsuz etkiliyor. Bu kampanya ile, öğrencilerin hak ettiği adil ve sağlıklı beslenme için yetkililerin gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz. Sen de imzanla sesimizi duyur, okul kantinlerinde adil fiyatlar için destek ol!”