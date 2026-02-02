Son Mühür- Yeşilçam’ın tanınan isimlerinden Saadet Gürses, uzun süren kanser tedavisinin ardından ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yaşadığı borç sorununu kamuoyuna duyuran 64 yaşındaki oyuncu, yardım çağrısında bulunmuştu.

Yardım çağrısı geniş yankı uyandırdı

Gürses, paylaşımında borçlarından kurtulmak için uzun süredir mücadele ettiğini belirterek, artık çaresiz kaldığını ifade etmişti. “İnek Şaban”, “İyi Aile Çocuğu” ve “Dokunmayın Şabanıma” gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncunun çağrısı, kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı.

Borçları Sedat Peker üstlendi

Edinilen bilgilere göre Sedat Peker, Saadet Gürses’in 2 milyon TL’yi aşan borçlarının tamamını üstlenerek maddi destek sağladı. Yapılan yardımın ardından Gürses’in borç yükünden kurtulduğu öğrenildi.

Teşekkür videosu paylaştı

Destek sonrası sosyal medya hesabından yeni bir video yayımlayan Saadet Gürses, Sedat Peker’e teşekkür etti. Gürses, paylaşımında yaşadığı süreci ve aldığı desteğin kendisi için önemini dile getirdi.

“Beni yeniden ayağa kaldırdı”

Gürses, videoda kullandığı ifadelerde, borçlarının kapatılmasıyla birlikte zor bir dönemden çıktığını belirterek, yapılan yardımın kendisi açısından hayati bir anlam taşıdığını söyledi.