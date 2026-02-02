Son Mühür - Eski Kabine Bakanı ve büyükelçi Peter Mandelson, İşçi Partisi Genel Sekreteri’ne gönderdiği istifa mektubunda, Jeffrey Epstein ile bağlantılarının yeniden gündeme gelmesi nedeniyle “partiye daha fazla utanç vermek istemediğini” belirterek üyelikten ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Mektubunda Mandelson, “20 yıl önce tarafıma yapıldığı iddia edilen ve hatırlamadığım ya da kaydını tutmadığım mali ödemelerle ilgili, doğru olduğuna inanmadığım suçlamalarla yeniden ilişkilendirildim. Bunları bizzat araştırmam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bu sürecin İşçi Partisi’ne zarar vermesini istemediğini vurgulayan Mandelson, bu nedenle parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Özür diledi ve istifa etti

Mandelson, şu açıklamayı yaptı:

"Sesleri çok daha önce duyulması gereken kadınlar ve kız çocukları için bir kez daha özür dilemek istiyorum."

75 bin dolar ödeme yapılmış...

ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen cuma günü yayımlanan yeni belgelerde, Jeffrey Epstein’in 2003 ve 2004 yıllarında Peter Mandelson’a üç ayrı işlemle toplam 75 bin dolar gönderdiğine ilişkin kayıtların bulunduğu belirtildi. Dosyalarda, her biri 25 bin dolar olan bu transferlerin Epstein’a ait banka hesaplarından yapıldığı öne sürüldü.

Belgelerin yayımlanmasının ardından açıklama yapan Mandelson, söz konusu bilgilerin doğruluğundan emin olmadığını ifade ederek, Epstein’i tanımış olmaktan ve 2008’deki mahkûmiyetinin ardından aralarındaki ilişkiyi sürdürmüş olmaktan pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Mandelson ayrıca mağdurlardan “kayıtsız şartsız özür dilediğini” söyledi.