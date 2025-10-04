Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’a 5-2 mağlup olan Antalyaspor’da teknik direktör Emre Belözoğlu, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Belözoğlu, başkanla görüşerek “gereğini yapacağını” söyleyerek istifa mesajı verdi.

Antalyaspor farklı kaybetti

Süper Lig mücadelesinde Antalyaspor, Çaykur Rizespor’u Antalya Stadı’nda konuk etti. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibine 5-2 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

“Türkiye’nin açık ara en kötü hakemi”

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu, mağlubiyetin sebeplerinden birinin hakem yönetimi olduğunu savundu. Belözoğlu, “Bizim adımıza çok büyük bir hayal kırıklığı. Ancak bu mağlubiyetin oluşmasında benim ve oyuncularım kadar, bence Türkiye’nin açık ara en kötü hakeminin de payı var. Ne kırmızı kartları gösterdi, daha 1. dakikadan itibaren bunu hissettirdi. Rizespor’u ayakta tuttu” dedi.

“Bireysel hatalarımız çok fazlaydı”

Takımındaki performans düşüklüğüne de değinen Belözoğlu, “Bizim tam 5 golde 4 tane bireysel hatamız var. Bunun altında sadece oyuncuların performansı yok, benim de çıkarmam gereken paylar var” diyerek sorumluluk aldığını vurguladı.

İstifa iması: “Başkanla konuşup gereğini yapacağım”

Antalyaspor taraftarına seslenen genç teknik adam, “Son 2 hafta hariç işler iyi gidiyordu. Ancak Antalya’da bize karşı 2-3 haftadır bakışı hissediyorum. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin, başkanla konuşup gereğini yapacağım” sözleriyle istifa sinyali verdi.

Taraftar tepkili, gözler yönetimde

Mağlubiyet sonrası Antalyaspor taraftarı hakem yönetimine ve takımdaki hatalara tepki gösterdi. Emre Belözoğlu’nun açıklamaları sonrası gözler kulüp yönetiminin nasıl bir karar alacağına çevrildi.