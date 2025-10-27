Köklü İzmir kulüplerinin farklı liglerde yer alması nedeniyle uzun süredir derbilere hasret kalan kent, 7 yıl aradan sonra Altay-Karşıyaka karşılaşmasıyla futbol şöleni yaşadı.

3. Lig 4. Grup mücadelesine sahne olan derbi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda binlerce taraftarın katılımıyla büyük coşku içinde oynandı.

Cumhuriyetimizin 102’nci yılı öncesinde sahaya “Yaşasın Cumhuriyet” pankartıyla çıkan iki takım, centilmenlik mesajı verirken 90 dakika boyunca kıyasıya mücadele etti.

Karşıyaka, 59’uncu dakikada Yasin Uzunoğlu’nun golüyle öne geçti; Altay 87’nci dakikada Onur Efe’nin füzesiyle beraberliği yakaladı. Maç 1-1 sona erdi.

Karşıyaka liderliğini korudu, Altay nefes aldı

Derbi zaferini son anda kaçıran Karşıyaka, buna rağmen 20 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Altay ise puanını 6’ya yükselterek düşme hattının hemen üzerinde kaldı.

Transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla Süper Lig’den amatör ligin eşiğine kadar gerileyen siyah-beyazlılar, genç kadrosuyla moral buldu.

“Futbolun Kasap’ı” tepkisi

Uzatma dakikalarında verilmeyen penaltı nedeniyle Karşıyaka cephesinde öfke büyüdü. 90+5’inci dakikada kaleci Semih’in elle müdahalesine rağmen oyunun devam ettirilmesine tepki gösteren yeşil-kırmızılılar, hakem Murat Kasap’a sert çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Altay ile oynadığımız karşılaşmada hakem Murat Kasap ve ekibinin art niyetli yönetimi futbolun ruhuna ve adaletine yakışmamıştır. Hatalı kararlar emeğimize gölge düşürmüştür. Gerekli başvurular yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Tarihi seriyi kıl payı kaçırdı

Karşıyaka, Altay beraberliğiyle namağlup liderliğini korusa da geçen sezonki tarihi galibiyet serisini egale etme fırsatını kıl payıyla kaçırdı.

Geçen yıl ilk hafta beraberliğin ardından üst üste 7 galibiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon da 7 haftada 6 galibiyet 1 beraberlikle yoluna devam etti.

Yasin Uzunoğlu fırtınası sürüyor

Karşıyaka’nın 23 yaşındaki golcüsü Yasin Uzunoğlu, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Muğlaspor’dan kiralanan genç forvet, Altay derbisinde attığı golle bu sezon 6 maçta 7 gole ulaştı. Sakatlığını atlatan Mücahit Aslan da son 4 maçta 3 asistlik katkısıyla dikkat çekti.

Altay gençleriyle direniyor

Transfer yasağı nedeniyle dört sezondur altyapı oyuncularıyla mücadele eden Altay, derbiye de Özgür hariç tamamen altyapıdan yetişen futbolcularla çıktı.

Geçen hafta Tire 2021 FK’yı 90+6’da mağlup eden siyah-beyazlılar, bu hafta da Karşıyaka karşısında geri dönerek üst üste iki maçta puan almayı başardı.

“Kazanan İzmir oldu”

Altay Başkanı Sinan Kanlı, maç sonrası yaptığı açıklamada derbinin kazananının İzmir olduğunu vurguladı: “Asırlık iki kulübün mücadelesi tüm Türkiye’ye örnek oldu.

Dostça tamamlanan bu maç, sporun kardeşçe yaşanabileceğini gösterdi. Rakibimize başarılar diliyor, oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyorum.” Kanlı, ayrıca tribünlerdeki sağduyulu tutuma ve destek veren tüm kamu yetkililerine teşekkür etti.

Murat Uluç efsanesi devam ediyor

Altay’ın 44 yaşındaki kaptanı Murat Uluç, jübilesinin ardından 3 yıl sonra sahalara dönerek bir kez daha tarihe geçti.

Türk futbolunun en yaşlı profesyonel oyuncusu unvanını koruyan Uluç, antrenör olarak görev yaptığı eski takımı Karşıyaka’ya bu kez rakip oldu.

Tecrübeli futbolcu, 64’üncü dakikada oyuna girerek takımını ateşledi. 2018’de oynanan son derbide de sahada yer alan Uluç, futbol tarihine bir kez daha adını yazdırdı.

Tribünlerde gerilim yükseldi

Maç öncesi dostluk havası hakim olsa da son dakikalarda gerginlik yaşandı. Karşılıklı tezahüratlar ve hakeme yönelik tepkiler sonrası tribünlerde kısa süreli sözlü tartışmalar yaşandı.

Genç kaleci Semih’e yönelik tepkilere rağmen iki takımın taraftar grupları güvenlik önlemleriyle sakinleştirildi.