İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yurt dışında bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonların sonuçlarını açıkladı.

Çiftçi’nin verdiği bilgilere göre Türkiye’ye getirilen 714 kişinin 332’si asayiş, 271’i kaçakçılık ve organize suç, 99’u narkotik, 12’si ise terör suçlarından aranıyordu. Toplam sayı içerisinde 170 kişinin organize suç elebaşı veya üyesi olduğu belirtildi.

44 ülkede yürütüldü

“Sınır Ötesi Kapan” adı verilen operasyonlar yılbaşından bu yana farklı ülkelerde yürütüldü. Çalışmalar sonucunda firari durumdaki 714 kişinin Türkiye’ye iadelerinin sağlandığı ve Türk adaletine teslim edildiği bildirildi.

Bakan Çiftçi, açıklamasında firari suçluların yurt dışına çıkmasının soruşturma ve adli süreçlerden kurtulmaları anlamına gelmediğini vurguladı.

Çiftçi, paylaşımında devletin aranan kişilere yönelik takibinin sürdüğünü belirterek, operasyonların İçişleri, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

""Devletimiz uyumaz, hiçbir suçluyu unutmaz. Vakti ve saati geldiğinde de suçluların tepesine biner. Yılbaşından bu yana yürüttüğümüz ‘Sınır Ötesi Kapan’ operasyonları kapsamında; 332 asayiş, 271 kaçakçılık ve organize suç, 99 narkotik, 12 terör suçundan aranan, 170’i organize suç elebaşı ve üyesi olmak üzere 44 ülkeden toplam 714 firari suçluyu ülkemize getirerek Türk adaletine teslim ettik. Suç işleyip sıkışınca yurt dışına kaçarak kurtulacağını düşünenler bilsin: Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar; İçişleri, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla izlerini sürecek, ülkemize iadelerini sağlayacak ve Türk adaletinin karşısına çıkaracağız" ifadelerini kullandı."