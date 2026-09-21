İzmir’de devam eden uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Konak ilçesinde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığına yönelik ihbarın üzerine harekete geçen Konak İlçe emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narko Alan ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi.

40 kök ele geçirildi

Ekipler tespit edilen bir konutta uyuşturucu madde imalatı yapıldığı yönündeki bilgi üzerine kapsamlı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, konutta 40 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Araştırılacak

Konutta gerçekleştirilen aramada bahçede yetiştirildiği tespit edilen Hint kenevirleri, gerekli inceleme ve işlemlerin yapılması amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

1 kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli kişi, adli soruşturma için mahkemeye sevk edildi. Şüpheli kişi sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma devam ediyor

Polis ekiplerinin uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik soruşturmasının devam ettiği bildirilirken, İzmir’de yapılan uyuşturucu operasyonlarının da süreceği belirtildi.

