Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir apartman dairesinde 2’si kardeş 3 kişinin cansız bedeni tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Kavga ve silah sesi duyuldu

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500'üncü Sokak'ta bir apartman dairesinde meydana geldi. Daireden kavga silah sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 kişi bulundu

Adrese gelen ekipler dairede yaptığı kontrolde, daire içindeki Mehmet B., Mehmet Emre Ç. ve kardeşi Enes Ç.'yi tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde buldu.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından 3 kişinin cansız bedeni, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayeti işleyen kişi ya da kişileri tespit edip, yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Failler kayıp

Olay yerindeki ilk incelemelerde 3 kişinin vücutlarında kurşun ve bıçak yaralarının bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri, cinayetin nasıl işlendiğine ve olayın kimler tarafından geçekleştirildiğine dair çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olayla ilgili görgü tanıklarının da dinlenmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.