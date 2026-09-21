SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirip haksız kazanç sağlayan büyük bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, kilit rol oynayan avukatlık ofisleri ve hasar danışmanlık şirketleri hedef alındı. İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep illerinde 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkete eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, çok sayıda şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararları uygulandı.

Yalan Vaatlerle 253 Bin Kişiden Vekâletname Topladılar

Soruşturma detaylarına göre, kazazedelerin kişisel verileri yasa dışı yollarla temin edildikten sonra mağdurlar ısrarlı aramalar ve yanıltıcı vaatlerle baskı altına alındı. Hukuk sistemini ve vatandaşların mağduriyetini kazanç kapısına dönüştüren şebekenin, avukatlar aracılığıyla tam 253 bin kişiden vekâletname almayı başardığı belirlendi.

Para Trafiğinde Avukatlar ve Hakemler Var

MASAK ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) ortak mali incelemeleri, vurgunun devasa boyutunu gözler önüne serdi. Hukuka aykırı yollarla yürütülen bu süreçte toplam 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Mali verileri inceleyen ekipler, kaza verilerinin temini ve vekâlet süreçlerinin yürütülmesinde dönen olağandışı para trafiğini de ortaya çıkardı. Şebekenin, bazı avukatlar ve hukuk bürolarına,tahkim hakemlerine, sigorta şirketi çalışanları, acenteler ve eksperlere, kolluk görevlileri, servis çalışanları, kaporta ve boya ustalarına olağandışı miktarlarda para transferi yaptığı belirlendi. Soruşturma kapsamında toplam 825 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: 'Geçit Verilmeyecek'

Soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların mağduriyetini fırsata çeviren ve hukuk sistemini haksız menfaat aracı kılan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Bakan Gürlek, operasyonları başarıyla yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığını, İstanbul İl Jandarma Komutanlığını, MASAK ve SEDDK çalışanlarını tebrik ederek, vatandaşların kişisel verilerinin ve adalet sistemine olan güveninin sonuna kadar korunacağını belirtti. Dört ilde eş zamanlı olarak başlatılan arama, el koyma ve gözaltı işlemleri titizlikle sürdürülüyor.