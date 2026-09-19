SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasa dışı veri sızıntısı soruşturmasında gündeme bomba gibi düşen şok detaylar ortaya çıktı. Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü teknik takip neticesinde tespit edilen 'VİERA' isimli yasa dışı sorgu panelinin arkasındaki isim, herkesi şaşkına çevirdi. Milyonlarca kişisel ve iletişim verisini ücret karşılığında satmaya çalışan panelin yöneticisinin 17 yaşındaki bir çocuk olduğu belirlendi.

BİLGİSAYAR BAŞINDA MİLYONLARIN VERİSİNE HAKİM OLDU

Ekiplerin teknik çalışmaları sonucu saptanan 'VİERA' isimli yasa dışı platformda, adeta bir veri havuzu oluşturulduğu görüldü. Panel içerisinde yapılan ilk dijital tespitlerde şu 108 milyon 571 Bin 832 kimlik kaydı tespit edildi. İçeriğinde T.C. kimlik numarası, ad-soyad, doğum tarihi, anne-baba adı ve tüm detaylı nüfus bilgileri yer alıyor. Kayıt sayısının Türkiye nüfusundan fazla olması; mükerrer, geçerliliğini yitirmiş ya da vefat etmiş kişilere ait verilerin de sisteme dahil edildiğini gösteriyor. 134 milyon 817 bin 279 GSM Verisi yönetmiş. Doğrudan T.C. kimlik numaralarıyla eşleştirilmiş cep telefonu numaralarından oluşuyor. 17 Yaşındaki şüphelinin bu devasa veri tabanını yasa dışı yollarla ücret karşılığında üçüncü şahıslara pazarlamaya çalıştığı tespit edildi.

BİTLİS'TE EŞ ZAMANLI OPERASYON: S.Y. TUTUKLANDI

Yasa dışı paneli tek başına yönettiği belirlenen ve yaşı sebebiyle dosyada Suça Sürüklenen Çocuk olarak yer alan S.Y.’nin adresine, Bitlis Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan karar doğrultusunda baskın düzenlenmişti. Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital ve mali araç gereçlere el konuldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Gözaltına alınan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılıkta suçlamaları kabul ettiği öğrenilen 17 yaşındaki SSÇ, ön inceleme tutanakları, MASAK raporu ve Siber Güvenlik Başkanlığının dijital tespitleri doğrultusunda çıkarıldığı Nöbetçi Bitlis Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA

17 yaşındaki bir çocuğun bu kadar geniş çaplı bir veri setine nasıl ulaştığı ve paneli tek başına mı yoksa bir organize yapı dahilinde mi işlettiği soruşturmanın en kritik noktasını oluşturuyor. El konulan laptop, cep telefonları ve 10 adet banka/kredi kartı üzerindeki incelemeler ile MASAK’ın mali hareketler üzerindeki takibi derinleştirilerek devam ediyor. Henüz VİERA panelinin yurt içi veya yurt dışında farklı kişi ya da illegal örgütlerle bağlantısına dair doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmazken, adli makamların şüpheli S.Y.'nin ilişki ağını çözmek için dijital materyal analizlerini sürdürdüğü bildirildi.

