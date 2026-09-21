Bursa’nın Gürsu ilçesinde iddialara göre husumetlisi olduğu kişiyi çay ocağı önünde silahla vurarak ağır yaralayan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Husumetleri oluştu

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Atlas Sokak üzerindeki bir çay ocağının önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 2-3 gün önce aralarında yaşanan sözlü hakaret ve kavga nedeniyle husumet oluştuğu belirtilen İbrahim Ş. ile Emircan O. bugün çay ocağında karşılaştı.

3 yerinden yaralandı

İddiaya göre Emircan O., yanında bulunan silahla İbrahim Ş'ye ateş etti. İki ayağı, sağ dirseği ve karın bölgesinden yaralanan İbrahim Ş. hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri yaralının durumunun ağır olduğunu aktardı.

Silahla birlikte yakalandı

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 mermi çekirdeği bulunduğu ifade edildi. Şüpheli Emircan O. ise polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte yakalandı.

İnceleme sürüyor

İbrahim Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.