Mehmet Şimşek’ten Istifa Açıklaması “İddialar Asılsızdır”

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma gündemdeki yerini korurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında da çeşitli iddialar ortaya atıldı. İddialara göre Bakan şimşek görevinden istifa etmek istedi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi.

Şimşek yalanladı: "İddialar asılsız"

Şimşek’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istifasını sunduğu, Erdoğan’ın ise bu talebe tepki göstererek istifayı kabul etmediği iddialarının ardından Bakan Şimşek’ten jet hızıyla yanıt geldi. Şimşek, görevinden istifa ettiğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirterek, görevine devam ettiğini açıkladı.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır.

Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir.”

Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi

Bakan Şimşek'in istifa edeceğine yönelik iddialar üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna” ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir.

Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."