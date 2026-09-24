SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yapay zeka teknolojilerinin kamuoyunu yanıltma ve haksız itibar sağlama amacıyla kullanıldığı dikkat çeken bir olayı gün yüzüne çıkardı. Şüpheli Mehmet Çakmak’ın, dijital düzenleme araçlarını kullanarak kendisini devletin en üst düzey yetkilileriyle aynı karede yer alıyormuş gibi gösterdiği tespit edildi.

Erdoğan İle Gürlek'li fotoğrafları WhatsApp Durumunda Paylaşmış

Siber suçlar ve emniyet birimlerince yürütülen teknik incelemelerde, 53 yaşındaki Mehmet Çakmak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in orijinal fotoğraflarına kendi görüntülerini eklediği belirlendi. Hazırladığı yüksek çözünürlüklü montaj fotoğrafları mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın durum kısmında düzenli olarak paylaştığı ortaya çıkan Çakmak'ın, çevresine ve ilişki kurduğu kişilere devletin üst kademeleriyle yakın temasta olduğu, bürokraside sözünün geçtiği ve kamu görevlileri nezdinde 'hatırı sayılır bir güce sahip olduğu' yönünde gerçeğe aykırı bir algı yarattığı kaydedildi.

4 Suç Kaydı Çıktı

Paylaşımların yetkili makamlarca tespit edilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Şüphelinin ikamet adresini Ankara'nın Keçiören ilçesinde belirleyen güvenlik güçleri, operasyon için düğmeye bastı. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Çakmak'ın yapılan detaylı arşiv sorgusunda, daha önceden işlenmiş 4 ayrı suç kaydının daha bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

İki Ayrı Suçlamadan Tutuklama Kararı

Emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri tamamlanan Mehmet Çakmak, geniş güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Çakmak, 'Nüfuz Ticareti (Kamu yetkisini veya üst düzey ilişkileri varmış gibi göstererek çıkar/itibar sağlama)', 'Halk Arasında Endişe, Korku veya Panik Yaratmak Amacıyla Gerçeğe Aykırı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.