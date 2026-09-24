İzmir’in Bergama ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu madde imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tarafından yapılan çalışmalarda bir adres tespit edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonla birlikte belirlenen adreste arama yapıldı. Aramalarda uyuşturucu hapların yanı sıra ruhsatsız silah ve yüklü miktarda para bulundu.

“53 bin 800 TL bulundu

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramalarda; bin 128 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 800 TL ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen materyallere polis ekiplerince el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cezaevine gönderildi

Mahkemenin tutuklama kararının ardından T.B., işlemlerinin tamamlanmasıyla cezaevine gönderildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imali ve ticaretine yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

