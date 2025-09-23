Denizli’nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yaklaşık 400 milyon lira değerindeki belediye hizmet binası ve iş merkezi projesinin engellendiğini açıkladı. Başkan Tatık, göreve geldiği ilk günden itibaren siyasi rozetini çıkartarak halkına eşit hizmet sunmayı öncelik haline getirdiğini vurguladı. “Benim rozetim Tavas, pusulam hizmet” dedi.

CHP ilçe kongresinde gündem değerlendirmesi

Başkan Tatık, CHP İlçe Başkanı Hasan Keçeci’nin güven tazelediği ilçe kongresinde projeler ve belediyecilik çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Göreve gelir gelmez makamına astırdığı “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözünü hatırlatan Tatık, bugüne kadar görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çaba sarf ettiğini belirtti.

Kentsel sit alanı engeli

Tatık, çarşı merkezinde planladıkları belediye hizmet binası ve iş merkezi projesinin uygulanmasını kentsel sit alanı kararı nedeniyle gerçekleştiremediklerini aktardı. “Projeyi İller Bankası ve Avrupa Fonları aracılığıyla 15 yıl vadeli kredi ile desteklemeyi planlamıştık. Ancak poz numaraları çıktıktan sonra alan kentsel sit ilan edildi ve artık proje uygulanamaz hâle geldi” diye konuştu.

Bağlar yolu çalışmaları gecikiyor

Bazı projelerin tamamlanamaması nedeniyle eleştirilere maruz kaldıklarını kaydeden Başkan Tatık, özellikle Bağlar Yolu’nun devamı için başlatılan çalışmalarda Kamu İhale Kurumu’nun itiraz sürelerinin projenin ilerlemesini yavaşlattığını söyledi. “Kamu İhale Kurumu, yasal süresini kullanıyor ve bu süreç ihale takvimimizi etkiliyor. Bu nedenle yol çalışmalarımızda aksaklıklar yaşanıyor” dedi.

Tarafsız belediyecilik vurgusu

Tatık, siyasi kimliği ne olursa olsun tüm Tavas halkına eşit hizmet sunduklarını ifade etti: “Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım, ancak görev sürecinde parti rozetimizi çıkarttık ve Türk Bayrağı rozetimizle hizmet ediyoruz. Sağda solda duyacağınız söylentiler gerçeği yansıtmaz. Ben CHP’liyim ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şiar edinmiş bir arkadaşınızım.”