Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı kavga, mahalle sakinlerine dehşet dolu anlar yaşattı. Başlangıçta sözlü tartışmayla başlayan olay, kısa sürede büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü ve üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Sokak ortasında bıçaklı dehşet

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nin 952. Sokak'ında meydana geldi. İki kişinin sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başlamasıyla gerilim tırmandı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine arbedeye dönüşen kavga, vatandaşların araya girmesiyle kısa süreliğine duruldu. Taraflardan biri, olay yerinden motosikletiyle uzaklaşmaya çalıştı.

Ancak, kavgayı duyan bir başka kişi de motosikletiyle olay yerine geldi. Bu kişi, uzaklaşmaya çalışan şahsın motosikletine kasıtlı olarak çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosikletli yere düştü. O sırada kavgaya ilk karışan diğer şahıs da olay yerine geri dönünce, üç kişi yolun ortasında boğuşmaya başladı. Bu boğuşma sırasında, ilk kavgaya karışanlardan biri, elindeki bıçağı yere düşen şahsın sırtına sapladı.

Güçlükle ayrılan kavga

Olayın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, dakikalarca süren ve her an daha da şiddetlenebilecek olan bıçaklı kavgayı güçlükle ayırdı. Kavga sonucunda yaralanan üç kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların, tedavilerinin tamamlanmasının ardından karakola götürülerek ifadelerinin alınacağı belirtildi.

Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.