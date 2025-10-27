Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerden İZFAŞ’ta 40 işçinin iş akdi feshedildi. Şirket yönetimi, toplu işten çıkarmalara gerekçe olarak mali bütçe gösterdi.

Belediye, kısa süre önce İZELMAN ve İZENERJİ’de çalışan yüzlerce işçinin şirkete iadesi yönünde karar almıştı. Bu işçilerin yeniden görevlendirilmelerine ilişkin mülakat süreci sürerken, belediye kanadından bu kez İZFAŞ’ta işten çıkarma adımı geldi.

Edinilen bilgilere göre İZFAŞ’ta işten çıkarılan 40 personele fesih tebligatlarının ulaştırılmaya başlandığı belirtildi.

CEMİL TUGAY İLE GÖRÜŞME TALEBİ

İZFAŞ yönetimi, yaklaşık bir ay önce toplu işten çıkarma planını İŞKUR’a bildirerek süreci başlatmıştı. Sendikadan edinilen bilgiye göre, İZFAŞ’ın mali bütçe gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından yasal sürenin dolmasının beklendiğini söyledi. Sendika,”Şimdi bu sürecin sonunda işten çıkarmalar gerçekleşti. Biz de konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan randevu talep edeceğiz ve kendisiyle görüşeceğiz” dedi.