Müzik yapımcılığı ve dijital medya alanındaki yatırımlarıyla tanınan Aykut’un gözaltına alınması, özellikle medya dünyasında yankı uyandırdı. Soruşturmanın, kısa bir süre önce tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile bağlantılı olduğu ve Aykut'un da bu dosya kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı belirtiliyor.

Tolga Aykut Kimdir?

1992 yılında dünyaya gelen Tolga Aykut, iş hayatına dijital medya ve müzik prodüksiyonu alanında başladı. Özellikle 2016 yılında kurumsallaşma sürecine girdiği Mahzen Medya (Mahzen Media) şirketi ile tanınan Aykut, şirketin CEO’su ve TMT Group Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şirketi bünyesinde 70’ten fazla şarkının prodüksiyonunu üstlendi ve birçok sosyal medya fenomeni ile şarkıcının müzik piyasasına girmesine öncülük etti.

Aykut, iş hayatındaki projelerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer aldı. Son dönemde oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren ünlü yapımcı, aynı zamanda televizyon dünyasında da yapımcılık görevleri üstlendi. Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu "5. Gece" programının yapımcılığını yürüten Aykut, medya sektöründeki ilişkileriyle biliniyor.

Gözaltı Gerekçesi ve Soruşturmanın Detayları

Tolga Aykut’un gözaltına alınma süreci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen "ünlülere yönelik uyuşturucu temini ve ticareti" soruşturmasına dayanıyor. Jandarma ekipleri tarafından adresinde gözaltına alınan Aykut’un, soruşturmanın önceki dalgasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile olan yakın ilişkisi ve ticari bağlantıları inceleme altına alındı.

Basına yansıyan bilgilere göre, dosyada Aykut ve Ersoy’un bir mekânda birlikte çekilmiş fotoğrafları ve iletişim kayıtları delil olarak yer alıyor. Soruşturma kapsamında Aykut'un, uyuşturucu madde temini veya bu ağın finansmanı ile bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Güvenlik kaynakları, operasyonun genişleyebileceğini ve dijital materyallerin incelenmesiyle yeni isimlerin dosyaya eklenebileceğini aktardı. Aykut’un jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.