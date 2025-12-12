Son Mühür- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23 Kasım’da yapılan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/3) sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar sonuç ekranına T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabiliyor.

Sonuçlar erişime açıldı

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre adaylar, sonuc.osym.gov.tr üzerinden sınav puanlarını görüntüleyebiliyor. Sonuç belgelerinde sayısal ve sözel test puanları ile eşdeğer puan türlerine ilişkin bilgiler bulunuyor. Ayrıca her adayın doğru ve yanlış cevap sayılarına dair veriler de sisteme yüklendi.

Puanlar beş yıl geçerli

Kuruma göre ALES puanları, sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerliliğini koruyor. Bu puanlar, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular ile akademik kadro ilanlarında kullanılabilecek.

İtiraz süreci başladı

ÖSYM, sonuçların duyurulmasının ardından adayların sınava ve sonuçlara yönelik itirazlarını belirlenen süre içinde iletebileceğini bildirdi. Kurum, itirazların resmi prosedüre uygun biçimde yapılması gerektiğini hatırlattı.