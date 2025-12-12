Son Mühür- ORC Araştırma Şirketi, yıl sonu seçmen eğilimlerini ortaya koyan son çalışmasını kamuoyuna duyurdu. Türkiye genelinde 26 ilde 3 bin 600 katılımcıyla 8–10 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan araştırmada seçmenlere, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

İlk iki parti arasında başa baş tablo

Anket bulguları, siyasi arenada AK Parti ve CHP arasındaki rekabetin oldukça arttığını ortaya koydu. AK Parti yüzde 32,3’lük destekle ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 31,2 ile ikinci sırada konumlandı. İki parti arasındaki farkın 1,1 puana kadar düşmesi dikkat çekti.

Orta sıralarda yakın oy dağılımı

Sonuçlara göre DEM Parti yüzde 7,5 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu partiyi yüzde 7,2’lik oranla MHP, yüzde 6,1 ile İYİ Parti izledi. Orta sıralarda birbirine yakın seyreden bu oranlar, rekabetin sürdüğünü gösterdi.

Küçük partilerin oy oranları

Çalışmada küçük partilerin oy dağılımları da ortaya kondu. Zafer Partisi yüzde 3,6, Büyük Birlik Partisi yüzde 3,0, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,5 oy aldı. Saadet Partisi’nin oranı yüzde 1,9, TİP’in yüzde 1,5, Anahtar Parti’nin ise yüzde 1,2 olarak kaydedildi. Diğer parti başlığındaki toplam oy oranı ise yüzde 2,0 düzeyinde ölçüldü.