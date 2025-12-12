Son Mühür- Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “bilirkişi” davası kapsamında bugün yeniden hâkim karşısına çıktı. “Turpun Büyüğü” başlıklı basın toplantısında ismini açıkladığı bilirkişi S.B. ile ilgili sözleri nedeniyle “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları yöneltilen İmamoğlu’nun yargılandığı dosyada görevli hakim değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun son kararnamesiyle dosyaya atanan yeni hakimin, izinde olması nedeniyle 22 Aralık’ta göreve başlayacağı bildirildi.

Duruşmayı başka mahkeme hakimi yönetiyor

Bugünkü duruşma, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne atanan hakimin göreve başlamamış olması nedeniyle İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tarafından yürütülüyor.

Dilek İmamoğlu ve Nuri Aslan Silivri’de

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Nuri Aslan, duruşmayı takip etmek üzere sabah saatlerinde Silivri’ye geldi.

Duruşma 10.00’da Başladı

Saat 10.00 itibarıyla başlayan duruşmada İmamoğlu, salona alkışlar eşliğinde giriş yaptı.