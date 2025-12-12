Son Mühür- Soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, “kasten öldürme” suçlamasıyla gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma genişletildi.

Gözaltı sayısı beşe yükseldi

Yapılan çalışmalar sonucunda, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’yu Yalova’dan İstanbul’a aracıyla götürdüğü belirlenen kişi, İstanbul’da kaldıkları evin sahibi T.Y. ve Sultan Nur Ulu’nun babası A.U. da gözaltına alındı. A.U.’nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve denetimli serbestlik kapsamında olduğu öğrenildi.

Yurt dışına kaçma hazırlığı iddiası

Emniyet birimleri, Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığı yönünde tespitlerde bulundu. Şüphelilerin 9 Aralık’ta İstanbul Büyükçekmece’de bir adreste yakalandığı, evde bulunan 17 yaşındaki bir kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin deniz yolu ya da TIR dorsesiyle Gürcistan veya Fransa’ya gitmeyi planladıkları iddia edildi. İfadelerde ise çelişkiler olduğu kaydedildi.

Avukattan “kaçma planı yoktu” savunması

Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı, müvekkilinin yurt dışına kaçma planı bulunmadığını savundu. Avukat, Gülter’in gözaltına alındığı sırada İstanbul’daki evden valizleriyle birlikte Yalova’ya dönmek üzere çıktığını öne sürdü.

TÜBİTAK ses ve görüntüleri analiz etti

Güllü’nün evine ait güvenlik kamerası kayıtları TÜBİTAK tarafından teknik incelemeye alındı. Analizlerde, olay günü yüksek oranda alkol aldığı belirtilen Güllü’nün banyoya gittiği, bu sırada Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun penceresi yere yakın olan bir odaya geçtiği tespit edildi.

Kayıtlara yansıyan boğuşma anları

İnceleme raporlarına göre, şüphelilerin pencereyi açarak Güllü’nün sevdiği ve duyduğunda oynadığı Roman havası “Malkara”yı açtığı belirlendi. Banyodan çıkan Güllü’nün müziği duyunca şaşkınlıkla odaya gittiği, burada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arasında boğuşma yaşandığı kaydedildi.

“Atacağım şimdi seni”

TÜBİTAK tarafından temizlenen ses kayıtlarında, boğuşma sırasında Tuğyan Ülkem Gülter’in “Atacağım şimdi seni” dediği, ardından Güllü’nün pencereden aşağıya itildiği tespit edildi. Olayın hemen sonrasında ise kayıtlara “Hadi görüşürüz bay bay” ifadesinin yansıdığı bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, gözaltındaki şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Savcılığın, teknik raporlar ve ifade tutanakları doğrultusunda yeni adımlar atması bekleniyor.