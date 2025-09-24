TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezona müthiş bir giriş yaptı. İzmir temsilcisi, ilk üç haftada Afyonspor, Belediye Kütahyaspor ve Balıkesirspor karşısında aldığı galibiyetlerle 9 puan toplayarak şampiyonluk yolunda güçlü bir mesaj verdi.

Afyonspor karşısında 2-1 kazanarak lige galibiyetle başlayan yeşil-kırmızılılar, Kütahyaspor deplasmanından da 2-1’lik zaferle döndü. İç sahada Balıkesirspor’u aynı skorla mağlup eden Karşıyaka, taraftarlarına umut aşıladı.

Yönetimden prim ödülü

Başarıların ardından yönetim, futbolcuların motivasyonunu artırmak için prim kararı aldı. Zorlu Kütahyaspor deplasmanında alınan galibiyet için oyunculara kişi başı 20’şer bin TL ödendi.

İç sahada kazanılan Balıkesirspor karşılaşmasının ardından ise prim miktarı 25’er bin TL’ye çıkarıldı. Böylece son iki maç sonunda futbolcular toplamda 45 bin TL’lik primin sahibi oldu.

Hedef 4’te 4: Alanya 1221 FK deplasmanı

Karşıyaka’da şimdi gözler 28 Eylül Pazar günü oynanacak Alanya 1221 FK karşılaşmasına çevrildi. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, bu maçı da kazanarak serisini sürdürmeyi ve 4’te 4 yapmayı amaçlıyor.

Kadroda eksik yok

Karşıyaka’da Alanya deplasmanı öncesinde moraller yüksek. Takımda yalnızca tedavisi süren Mücahit Aslan dışında eksik bulunmuyor. Bu durum teknik ekibi sevindirirken, tüm kadro galibiyet için seferber oldu.