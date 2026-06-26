Son Mühür/Merve Turan- İzmir’in Çiğli ilçesindeki mülkiyeti belediyeye ait olan tam 28 adet taşınmazın satışı resmi ilan sitesinde yayımlandı. Büyük Çiğli, Küçük Çiğli, Harmandalı, Balatçık, Kaklıç mahallelerinde yer alan 28 adet taşınmaz için düzenlenecek ihaleler, 7 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Aslan payı Harmandalı’nın: Tek başına 232 Milyon TL

Yayımlanan bilgilere göre Harmandalı Mahallesinde ihaleye çıkacak 11 adet taşınmaz yer alıyor. Toplam muhammen bedel ise yaklaşık 232 milyon TL.

Küçük Çiğli Mahallesinde ise sadece 2 taşınmaz satılmasına rağmen, konut ve ticaret imarlı arsaların metrekare değerleri çok yüksek olduğu için sıralama yapılsa listenin ikinci sırasına yerleşir. İhaleye çıkan 2 taşınmazın toplam muhammen bedeli yaklaşık 62,6 milyon TL.

Adet olarak en çok taşınmazın satıldığı Büyük Çiğli Mahallesi’nde ise genellikle küçük ve orta ölçekli konut arsalarından oluştu. Bu sebeple 10 adet taşınmazın toplam muhammen bedel yaklaşık 48,3 milyon TL olarak fiyat sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Balatçık'ta biri konut, diğeri ise yüksek değerli "Ticaret+Turizm" alanı olmak üzere iki yer bulunuyor. Bu iki yerin toplam muhammen bedeli ise yaklaşık 34,4 milyon TL.

Kaklıç Mahallesi’nde ise genellikle "Meskun Alan" (yerleşim alanı) imarlılar. 3 adet taşınmazın muhammen bedeli yaklaşık 7.1 milyon TL.

Tek günde yarım milyar liralık dev satış!

Belediyenin tek bir günde 09:00 - 16:30 saatleri arasında satışa çıkardığı yerlerin toplam değeri yarım milyar liraya (467.4 Milyon TL) yaklaşıyor. Bu, bölgedeki en büyük toplu taşınmaz satışlarından biri.