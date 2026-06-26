Son Mühür - İzmir’de yürütülen operasyonlar dalga dalga devam ediyor. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in gözaltısı gündemdeki yerini korurken ortaya çok çarpıcı bir iddia atıldı.

25 kişi gözaltına alınmıştı!

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takiple yürüttüğü imar usulsüzlüğü dosyasında, dün sabah düğmeye basılmıştı. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in de aralarında yer aldığı 25 kişi gözaltına alınmıştı.

O iddia bomba etkisi yarattı!

Operasyonda önemli isimlerin yer alması ilgileri çekmişken ortaya atılan iddia bomba etkisi yarattı. Son Mühür'ün eski ve başarılı muhabirlerinden Yiğit Uzun'un ulaştığı videoya göre Başkan Yetişkin’in oğlu olduğu iddia edilen bir kişi arkadaşlarıyla bir aradayken uyuşturucu olduğu iddia edilen bir maddeyi kullandığı iddia edildi.