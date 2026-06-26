Son Mühür- İzmir Barosu, İzmir Valiliği’nin “İzmir 14. Onur Yürüyüşü” kapsamında yapılması planlanan tüm açık alan etkinliklerini yasaklama kararına karşılık olarak bu idari işlemin iptali için yürütmeyi durdurma istemli dava açtığını duyurdu.

Baro açıklamasında Valilik kararının “genel ahlak”, “toplumun tepkisi”, “provokasyon ihtimali” ve “kamu düzeni” gibi soyut gerekçelerle yasaklandığı ancak asıl görevin gerçekleşecek olan toplantı ve gösterilerdeki vatandaşın güvenliğinin sağlanması, olası saldırı ve tehditler varsa bunlara karşı gerekli ve ölçülü koruyucu tedbirlerin alınması olduğunu vurguladı.

İşte Baro’dan yapılan o açıklama:

“İzmir Valiliği, 26 Haziran 2026 Cuma günü mesai bitiminde internet sitesinde duyurduğu kararla, İzmir genelinde “İzmir 14. Onur Yürüyüşü” kapsamında yapılması planlanan tüm açık alan etkinliklerini yasaklamıştır.

Valilik kararında LGBTİ+’ların barışçıl hak kullanımı; “genel ahlak”, “toplumun tepkisi”, “provokasyon ihtimali” ve “kamu düzeni” gibi soyut gerekçelerle yasaklanmıştır. İdarenin görevi, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünü kullanmak isteyen yurttaşların güvenliğini sağlamak, olası saldırı ve tehditler varsa bunlara karşı gerekli ve ölçülü koruyucu tedbirleri almaktır.

İzmir’de onur yürüyüşleri ve onur haftası etkinliklerine yönelik önceki yıllarda tesis edilen benzer yasaklama kararlarına karşı açtığımız davalarda, idare mahkemeleri bu işlemlerin hukuka aykırı olduğuna defaatle karar vermiştir. Buna rağmen idarenin aynı nitelikte yasaklama işlemleri tesis etmekte ısrar etmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Yargı kararlarının da tespit ettiği üzere onur yürüyüşleri, çoğulculuğa ve barış içinde bir arada yaşamaya katkı sağlayan ve demokratik toplumda korunması gereken bir temel hak ve hürriyet kullanımıdır.

İzmir Barosu olarak, Anayasa’ya, uluslararası sözleşmelere ve hukuk devleti ilkesine aykırı olan bu idari işlemin iptali için yürütmeyi durdurma istemli dava açtığımızı kamuoyuna duyururuz.”