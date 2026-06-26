Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıl önce gerçekleştirilen iki ayrı ihaleye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 8 kişi serbest bırakıldı.

Belediyenin suç duyurusu operasyonu başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eksik belgelerle gönderilen denetim raporlarının ardından savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında tutuklu bulunan Heval Savaş Kaya da olan şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla işlem yapıldı.

Tutuklu eski İZBETON Genel Müdürü de gözaltına alınmıştı!

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şirketin eski yöneticileri H.Ş, M.A.B, G.B ile elektrik mühendisi S.Ö., inşaat mühendisi S.Ç. ve ambar sorumlusu S.A. gözaltına alındı.

Eski İZBETON Genel Müdürü için tahliye kararı

Savcılıkta ifadeleri alınan 8 şüpheli serbest bırakılırken, halen başka dosyadan tutuklu bulunan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında da bu dosya kapsamında tahliye kararı verildi. Heval Savaş Kaya bu dosya ile birlikte 5. tahliyesini aldı.