Son Mühür - 'Uzak Şehir'in 'Mahmut Ağa'sı Mahmut Cevher'in hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumuyla ilgili kötü haberlerin ulaştığı bildirildi.

Hastaneye kaldırıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yeşilçam'ın deneyimli oyuncusu Mahmut Cevher (76), Çorum'da çekimleri yapılan ve Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı canlandırdığı "Al Beni Baba" filmi için bulunduğu Çorum'da hastaneye kaldırıldı.

Fenalaştı

Acil şekilde hastaneye götürülen Mahmut Cevher’e ilk müdahaleler gerçekleştirildi. Cevher’in tavuk yemesinin ardından zehirlendiği ve rahatsızlandığı belirtildi. Sağlığı giderek düzelmekte olan Cevher, filmde Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı rolünü üstleniyor.

Bir açıklama yapan Mahmut Cevher şunları söyledi:

"KEM film ekibine, başta Mustafa Uslu - Sinem Uslu olmak üzere yönetmenimiz Ahmet bey ve bütün ekibimize bana gösterdikleri yakınlıktan ve özellikle rahatsızlığım sırasında sağlığımla ilgili gösterdikleri hassasiyetten dolayı şükranlarımı bildiririm. Bütün arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın"