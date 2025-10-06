Antalya’nın Serik ilçesinde nar hasadı başladı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, bu yıl 34 bin 350 ton nar üretimi beklediklerini belirterek, üretimde hem verim hem de çevre dostu uygulamaların öne çıktığını söyledi.

Serik’in Belek Mahallesi’ndeki nar bahçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tarla günü ve hasat etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, ilçenin nar üretiminde her geçen yıl daha fazla söz sahibi olduğunu belirtti.

“İlçemizde 77 bin 595 dekar alanda meyvecilik yapılmakta, bunun 14 bin 500 dekarında nar üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 34 bin 356 tonluk üretim bekliyoruz. Üretim değerinin yaklaşık 687 milyon TL’ye ulaşması öngörülmektedir” diyen Çömezoğlu, Serik’in Antalya’daki nar üretiminin yüzde 20’sini karşıladığını ve yalnızca iç pazarda değil dış pazarda da güçlü bir konuma ulaştığını ifade etti.

Biyolojik mücadeleyle çevre dostu üretim

Çömezoğlu, 2025 yılı itibarıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının üreticiler arasında hızla yaygınlaştığını belirterek, “Serik’te 37 dekar alanda, 2 bin 200 ağaçlık hicaz narı bahçesinde faydalı böcek salımı ve feromon tuzakları kullanıldı. Bu çalışmalar zararlıları kontrol altına alırken çevre dostu üretimi de teşvik ediyor. Bakanlığımız, bu yöntemi uygulayan üreticilerimize dekar başına 1.305 TL destek sağlıyor. Böylece üreticilerimiz hem ekonomik olarak rahatlıyor hem de sürdürülebilir tarıma geçiş konusunda cesaret buluyor” dedi.

Kimyasal kalıntısız, ihracata uygun nar üretimi

Narın Serik’in tarımsal ve ekonomik kimliğinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çömezoğlu, “Üretimde verim ve kaliteyi korumak için çevreye duyarlı, insan ve canlı sağlığını gözeten yöntemlerin önemi her geçen gün artıyor. Bu kapsamda nar bahçelerimize biyoteknik tuzaklar yerleştirerek ve biyolojik mücadele etmenleri salarak kimyasal ilaç kullanımını azalttık. Artık Serik’te kimyasal kalıntıdan arındırılmış, güvenilir ve ihracata uygun nar üretimi mümkün hale geldi” dedi.

Çömezoğlu, çalışmalarda bilimsel katkı sunan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne (BATEM) teşekkür ederek, “Bugün gerçekleştirdiğimiz tarla günü etkinliği, bu ortak emeğin somut bir göstergesi oldu” ifadelerini kullandı.