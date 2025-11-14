Gürcistan-Azerbaycan sınırında görev yapan askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit düşen Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Ülkü İlgen, törende eşinin üniformasını giyerek, fotoğrafına sarılıp gözyaşlarını tutamadı.

Ankara’dan Kayseri’ye cenaze nakli

Ankara’daki resmi törenin ardından şehit İlgen’in cenazesi, uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı’na getirildi. Burada Kocasinan ilçesindeki Kalemkırdı Camisi’nde düzenlenen törene, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Acılı aile törende gözyaşlarına boğuldu

Tören sırasında şehit ailesi ayakta durmakta güçlük çekti. Babası Şeref İlgen, annesi Meryem İlgen, eşi Ülkü İlgen ve kardeşi Fuat İlgen gözyaşlarına hakim olamadı. Protokol üyeleri, aileye taziyelerini iletti.

Kartal Şehitliği’nde toprağa verildi

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri’de Kartal Şehitliği’ne defnedildi.

3 çocuk babası olan şehit İlgen’in aslen Bolulu olduğu, ancak eşinin Kayseri’de defnedilmesini talep etmesi nedeniyle burada toprağa verildiği öğrenildi.