İspanya siyasetinin zirvesindeki isim, Başbakan Pedro Sanchez, dijital dünyada yankı uyandıran sıra dışı bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya platformları üzerinden Türk kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Sanchez, bu ilgiyi karşılıksız bırakmayarak Türk bayrağı görsellerinin de yer aldığı özel bir mesaj yayımladı. İspanya ile Türkiye arasındaki dijital etkileşimi güçlendiren bu hamle, kısa sürede her iki ülkenin sanal platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi.

Seçim mitinginde türk takipçilere özel selam

İspanya'nın stratejik bölgelerinden biri olan Kastilya ve Leon özerk yönetiminde, 15 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel parlamento seçimleri öncesinde siyasi tempo iyice yükseldi. Liderliğini yürüttüğü Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) adına Soria kentinde düzenlenen geniş katılımlı mitingde halka hitap eden Pedro Sanchez, bu kritik süreçte Türk takipçilerini de unutmadı. Miting atmosferini yansıtan karelerin arasında Türk bayrağının yer aldığı görsellere yer veren Başbakan, sanal dünyadaki Türk topluluğuna yönelik samimi ifadeler kullandı.

Dijital diplomasinin yeni adımı: "Türk paylaşımcılara selamlar"

Başbakan Sanchez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımında doğrudan Türk sanal medya kullanıcılarını hedef alarak, "Türk sanal medya paylaşımcıları topluluğuna selamlar" notunu düştü. Son dönemde kendisine yönelik artan ilgiye bir teşekkür niteliği taşıyan bu paylaşım, bir Avrupa Birliği liderinin Türk dijital kitlesiyle kurduğu doğrudan ve sempatik bağ açısından dikkat çekici bulundu. Sanchez'in bu jesti, uluslararası siyasette sosyal medyanın ve halklar arası dijital diplomasinin gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

Seçim atmosferi ve sosyal medyanın gücü

Kastilya ve Leon seçimlerine sayılı günler kala Soria meydanlarında yankılanan seçim vaatleri, Sanchez’in bu hamlesiyle küresel bir boyuta taşındı. PSOE liderinin seçim kampanyası kapsamında düzenlediği etkinliklerde teknoloji ve sosyal medya araçlarını etkin kullanması, sadece İspanyol seçmenler üzerinde değil, uluslararası takipçi kitlesi üzerinde de pozitif bir imaj oluşturmayı hedefliyor. Türk bayraklı bu özel selam, yerel bir seçimin nasıl küresel bir sempati dalgasına dönüşebileceğinin en taze örneği olarak kayıtlara geçti.

