Olay, 31 Ağustos günü Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Silah seslerini duyan vatandaşlar, 43 yaşındaki Yılmaz Doğan'ı yerde kanlar içinde bulunca sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Yılmaz Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek cinayetin baş şüphelisinin 30 yaşındaki V.K. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli V.K. ile ona yardım eden altı kişiyi, Manisa'da saklandıkları adreste düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı

Şüphelilerin verdikleri ifadeler sonucunda, öldürülen Yılmaz Doğan ile baş şüpheli V.K.'nin aynı mahalleden arkadaş oldukları ve aralarında eskiye dayalı bir husumet bulunduğu anlaşıldı. Olay günü sokakta karşılaştıkları, her iki tarafın da alkollü olduğu ve aralarında çıkan sözlü tartışma sonucunda cinayetin işlendiği belirlendi.

Yedi Şüpheliden İkisi Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen yedi şüpheliden V.K. ve K.A.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden S.Ş., M.A. ve A.E.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, A.D. ile Y.T. ise savcılıktan serbest kaldı.