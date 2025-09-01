Son Mühür- Restoran zincirleriyle tanınan ve milyonlarca takipçiye sahip olan CZN Burak, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı Teşvikiye’de 3,5 milyon dolara dubleks daire satın almıştı. Bu yatırım, Özdemir’in magazin dünyasında uzun süre konuşulmasına neden olmuştu.

14 milyonluk Mercedes

Hürriyet’tin haberine göre; genç şefin yeni tercihi ise otomobil oldu. Burak Özdemir, oyuncu Burak Özçivit’in satışa çıkardığı sarı Mercedes’i 14 milyon liraya satın aldı.

Özel plakasıyla dikkat çekti

Aracın en dikkat çekici detayı ise plakasında saklı. “BUR” yazılı özel plaka, hem ismini öne çıkardı hem de araca ayrı bir prestij kazandırdı.

Gelir açıklaması ile çelişen harcamalar

Özdemir’in lüks yatırımları, geçmişte bir davada “Aylık gelirim 30 bin lira” sözleriyle yaptığı açıklamayı yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada, bu harcamaların söz konusu beyanla nasıl örtüştüğü tartışma konusu oldu.

Mercek altına alındı

Takipçileri tarafından yakından izlenen CZN Burak’ın son dönemdeki lüks yaşam tercihleri, hem hayranları hem de magazin basını tarafından mercek altına alındı.