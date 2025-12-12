Son Mühür/ Emine Kulak- Buca’nın kent merkezinde yer alan eski Buca Cezaevi arazisi, yıkımın ardından yaşanan plan tartışmaları, kurumlar arası anlaşmazlıklar ve davalar nedeniyle uzun süredir atıl durumda kalmıştı. Adalet Bakanlığı’ndan İller Bankası’na devredilen alanın planlama süreci, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürece dahil olmaması nedeniyle adeta çıkmaza dönüşmüştü.

Ancak aylardır süren tıkanıklık çözüldü. Edinilen bilgilere göre, İller Bankası Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları 3 aydır yürüttükleri görüşmelerde mutabakata vardı. Hazırlanan planın kısa süre içinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine geleceği ifade edildi.

TUGAY: “TAMAMI YEŞİL ALAN OLSUN İSTERİM AMA 18 MİLYAR TL YÜK GETİRECEK”

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, planın bugün meclis gündemine geleceğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu:

“Bu Konu bugün meclisin gündemine gelecek. Önemli gördüğümüz konulardan biriydi. Çünkü sizler de biliyorsunuz şehrin oldukça merkezi bir alanında tamamen atıl duruma gelmiş. Eski Buca cezaevi bakımsız halde duran bir kocaman bir alan. Buranın yeşil alan olmasını hepimiz istiyoruz, istedik. Ancak İller Bankası'nın mülkiyetinde olan bir alan ve burayı bu şekilde kullandırmama konusunda kararlılar. Eğer planda tamamen yeşil alan olarak belirlersek, burayı İller Bankası bir süre sonra kamulaştırmasız el atma davasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne büyük bir miktar para talep edecek. O da bizim bütçemizde bir yük olacak. Bugünkü hesaplara göre 18 milyar lira gibi bir bedeli olan bir yük bulduk. Böyle bir parayı ben orada kullanmak yerine başka bir alternatif çözüm üretebilir miyiz diye düşünerek bu süreci ilerlettim ve arkadaşlarımızla bunu konuştuk. Sonuçta bu alanın yarısını yeşil alan olarak alıp ve caddeyi bitişik olan kısmının geri kalan kısmını İller Bankası'na kullanmak istediği şekilde bir yapılaşma alanı olarak terk edebileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir kanaatteyim. Bunu sözlü olarak görüştük. Arkasından yazışmalar oldu. Neticede bir uzlaşmaya varıldı. Bu bir süreçti ve bu süreci tamamen siyasetin dışında yürüttük. Bugün alanın yaklaşık yarısını yeşil alan yapmak üzere bir de bir okul alanı var. Öyle bir sosyal donatı alanı da ayrılacak. O şekilde kalan kısmını da İller Bankası kullanacak şekilde bir plan değişikliği yapacağız. Tamamının yeşil alan olmasını ben de isterim. Ama bu paranın İzmir Büyük Şehir Belediyesi bütçesinden gitmesini doğru bulmuyorum. Çünkü biz o parayla çok iş yapabiliyoruz. Yani bugünler ülkenin de belediyenin de Ve ekonomik açıdan sıkıntılı olduğu günler. Hepimizin yararına olan bir kararı almak üzere bu plan değişikliğini bugün meclise önerge olarak getireceğiz”