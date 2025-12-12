Son Mühür/ Seçil Ünlü - Gaziemir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Destek Eğitim Kursu (GAZİDEK) ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmeti sundu. Kurs merkezlerinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlık çalışmaları yürütüldü.

Alanında uzman öğretmenlerle kapsamlı eğitim

GAZİDEK’te Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce başta olmak üzere temel derslerde eğitim verildi. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde yürütülen dersler, teknolojik altyapıyla desteklendi; akıllı tahtalar ve planlı müfredat uygulamalarıyla eğitim süreci güçlendirildi.

Dijital sistemle düzenli ölçme ve takip

Merkezde uygulanan öğrenci otomasyon sistemi ile öğrencilere dijital kitap ve testler sunuldu. Deneme sınavları çevrim içi gerçekleştirildi. Her ay düzenli olarak yapılan iki deneme sınavı ile öğrencilerin gelişimi ölçüldü. Sınav sonuçları, devamsızlık ve ödev takibi öğretmenler ve veliler tarafından sistem üzerinden izlenebildi.

Etüt ve birebir çalışma imkânı

Derslerin yanı sıra etüt programları ve birebir çalışmalar planlandı. Öğrenciler, otomasyon sistemi üzerinden ders saatlerini seçerek etütlere katıldı. Bu uygulama, eksik konuların kısa sürede tamamlanmasına katkı sundu.

Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri

GAZİDEK’te akademik eğitimin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de sağlandı. Çevrim içi kişisel yetenek testleriyle öğrencilerin ilgi alanları belirlendi. Rehber öğretmenler, doğru lise, üniversite, bölüm ve meslek seçimi konusunda öğrencilere yol gösterdi. Motivasyon, sınav kaygısı ve zaman yönetimi başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı.

Üç merkezde hizmet verildi

GAZİDEK; Ana Kurs Merkezi, Sarnıç Kurs Merkezi ve Aktepe Kurs Merkezi olmak üzere üç farklı noktada hizmet sundu.

Başkan Işık: “Ailelerin yükünü hafifletiyoruz”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, kurs merkezlerinde öğrencilerle bir araya gelerek değerlendirmede bulundu. Işık, “Her çocuğun eşit imkânlarla eğitim alması sosyal belediyeciliğin temel sorumluluklarındandır. Ücretsiz eğitim desteğiyle öğrencilerimizin yanında duruyor, eğitim giderleri aile bütçelerini zorlayan yurttaşlarımızın yükünü hafifletiyoruz. Amacımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine daha güçlü adımlarla ilerlemesine katkı sunmak” ifadelerini kullandı.