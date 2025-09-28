Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) organizasyonuyla 16–21 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek ticaret heyeti programı kapsamında Türk firmaları, Brezilya’nın Sao Paulo ve Şili’nin Santiago kentlerinde ithalatçılarla birebir görüşmeler yapacak.

Brezilya’da dış ticaret Açığını Azaltma Hedefi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Brezilya ve Şili’nin toplam 235 milyon nüfusu ve 2,5 trilyon dolarlık Gayri Safi Milli Hasılası ile Latin Amerika’nın en güçlü iki pazarı olduğuna dikkat çekti.

Eskinazi açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’nin Brezilya’ya ihracatı 1 milyar dolar seviyesinde kalırken, ithalatımız 3,9 milyar dolara ulaşıyor. Bu da yaklaşık 3 milyar dolarlık dış ticaret açığı anlamına geliyor. Amacımız, Brezilya’ya ihracatımızı artırarak daha dengeli bir dış ticaret yapısına kavuşmak. Bu tür organizasyonlar ile söz konusu ülkelerin meslek kuruluşları ile iş birliği yaparak ticaret hacmini artırmayı amaçlıyoruz"

Şili’de 1 Milyar Dolarlık Hedef

Türkiye’nin Şili ile 2024 yılındaki dış ticaretine de değinen Eskinazi, “Şili ile 2021 yılı sonunda 978 milyon dolara ulaşan bir ticaret hacmimiz vardı. Şili ile dış ticaretimizdeki kan kaybını durdurarak ve avantajlı pozisyonumuzu koruyarak ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm sektörlere açık bu ticaret heyeti organizasyonuna ihracatçılarımızın güçlü katılımını bekliyoruz” dedi.

2024 yılında Türkiye, Şili’ye 360 milyon dolar ihracat ve 123 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi.

Türkiye–Brezilya Ticaretinde Öne Çıkan Ürünler (2024)

İhracat:

82 milyon $: Karbonat, peroksikarbonat ve amonyum karbonat

66 milyon $: Kara taşıtları için aksam ve parçalar

56 milyon $: Taze ve kurutulmuş meyve-sebze

İthalat:

1,065 milyar $: Soya fasulyesi

567 milyon $: Demir cevheri

473 milyon $: Pamuk

Türkiye–Şili Ticaretinde Öne Çıkan Ürünler (2024)

İhracat:

36,2 milyon $: Demir/çelik çubuklar

21,4 milyon $: Römorkörler ve itici gemiler

17,9 milyon $: Demir/alaşımsız çelikten profil

İthalat:

24,7 milyon $: Diğer kabuklu meyveler

22,5 milyon $: Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları

16,5 milyon $: Nitritler; nitratlar

İhracatçılara Katılım Çağrısı

Türk ihracatçıları, Brezilya ve Şili’ye düzenlenecek ticaret heyetine katılım başvurularını delegations.tim.org.tr adresi üzerinden 8 Ekim 2025 Çarşamba günü mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek.