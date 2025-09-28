Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) organizasyonuyla 16–21 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek ticaret heyeti programı kapsamında Türk firmaları, Brezilya’nın Sao Paulo ve Şili’nin Santiago kentlerinde ithalatçılarla birebir görüşmeler yapacak.
Brezilya’da dış ticaret Açığını Azaltma Hedefi
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Brezilya ve Şili’nin toplam 235 milyon nüfusu ve 2,5 trilyon dolarlık Gayri Safi Milli Hasılası ile Latin Amerika’nın en güçlü iki pazarı olduğuna dikkat çekti.
Eskinazi açıklamasında şu bilgileri paylaştı:
“Türkiye’nin Brezilya’ya ihracatı 1 milyar dolar seviyesinde kalırken, ithalatımız 3,9 milyar dolara ulaşıyor. Bu da yaklaşık 3 milyar dolarlık dış ticaret açığı anlamına geliyor. Amacımız, Brezilya’ya ihracatımızı artırarak daha dengeli bir dış ticaret yapısına kavuşmak. Bu tür organizasyonlar ile söz konusu ülkelerin meslek kuruluşları ile iş birliği yaparak ticaret hacmini artırmayı amaçlıyoruz"
Şili’de 1 Milyar Dolarlık Hedef
Türkiye’nin Şili ile 2024 yılındaki dış ticaretine de değinen Eskinazi, “Şili ile 2021 yılı sonunda 978 milyon dolara ulaşan bir ticaret hacmimiz vardı. Şili ile dış ticaretimizdeki kan kaybını durdurarak ve avantajlı pozisyonumuzu koruyarak ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm sektörlere açık bu ticaret heyeti organizasyonuna ihracatçılarımızın güçlü katılımını bekliyoruz” dedi.
2024 yılında Türkiye, Şili’ye 360 milyon dolar ihracat ve 123 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi.
Türkiye–Brezilya Ticaretinde Öne Çıkan Ürünler (2024)
İhracat:
82 milyon $: Karbonat, peroksikarbonat ve amonyum karbonat
66 milyon $: Kara taşıtları için aksam ve parçalar
56 milyon $: Taze ve kurutulmuş meyve-sebze
İthalat:
1,065 milyar $: Soya fasulyesi
567 milyon $: Demir cevheri
473 milyon $: Pamuk
Türkiye–Şili Ticaretinde Öne Çıkan Ürünler (2024)
İhracat:
36,2 milyon $: Demir/çelik çubuklar
21,4 milyon $: Römorkörler ve itici gemiler
17,9 milyon $: Demir/alaşımsız çelikten profil
İthalat:
24,7 milyon $: Diğer kabuklu meyveler
22,5 milyon $: Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları
16,5 milyon $: Nitritler; nitratlar
İhracatçılara Katılım Çağrısı
Türk ihracatçıları, Brezilya ve Şili’ye düzenlenecek ticaret heyetine katılım başvurularını delegations.tim.org.tr adresi üzerinden 8 Ekim 2025 Çarşamba günü mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek.