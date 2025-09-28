Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Eylül Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye’nin kuzey kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar normaller civarında olacak.

İzmir'e yağmur geliyor

MGM tahminlerine göre Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz ve İzmir’in kuzey ilçelerinde bugün yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların pazartesi ve salı günü batı ve kuzey bölgelerden başlayarak ülke genelinde etkili olması öngörülüyor.

Sabah saatlerinde sis uyarısı

Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Yetkililer, görüş mesafesinde azalmaya neden olabilecek bu hava olayına karşı sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Rüzgar Kuzeyden esecek

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği bildirildi.

“Kışlıkları hazırlayın”

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede bugün için İstanbul’da yağış uyarısında bulundu. Şen, önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılacak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının düşeceğini belirterek, vatandaşlara “kışlıklarınızı çıkartın” çağrısı yaptı.