Son Mühür/Merve Turan- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla, Antalya ve Aydın’daki orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, zor hava koşullarına rağmen ekiplerin aralıksız şekilde müdahale ettiğini belirtti.

Muğla/Köyceğiz’de mücadele devam ediyor

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki yangına ilişkin şu bilgileri verdi: “Zaman zaman saatte 71 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, 10 uçak, 12 helikopter, 166 kara aracı ve 506 personel ile yangına müdahalemiz sürüyor. Ekiplerimiz, cansiperane bir şekilde çalışarak ormanlarımızı korumaya devam ediyor.”

Alanya yangınında yoğun müdahale

Antalya’nın Alanya ilçesinde devam eden yangına da değinen Bakan Yumaklı, “Burada saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle zorlu koşullar altında 2 uçak, 9 helikopter, 190 kara aracı ve 534 personelle mücadelemiz aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Milas ve Çine’de yangın kontrol altında

Muğla’nın Milas ve Aydın’ın Çine ilçelerinde dün gece başlayan yangınların hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, “En zorlu şartlara rağmen gece gündüz demeden, Yeşil Vatanımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.